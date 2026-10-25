Депутат Матвейчев заявил о возвращении 70% релокантов в Россию

Депутат Госдумы Олег Матвейчев заявил, что около 70% уехавших релокантов уже вернулись на родину. Об этом он сказал в интервью RT .

По словам парламентария, люди разочаровались в западном образе жизни. Он напомнил, что еще в 2022 году предсказывал их возвращение.

«Они сбежали обратно из Европы в ужасе, говорят, что теперь Москву ни на что не променяют, намучились. С поджатыми хвостами сидят себе тихо», — отметил Матвейчев.

Среди причин возвращения он перечислил бытовые и бюрократические проблемы. Также люди столкнулись с отсутствием привычного сервиса и безопасности, финансовыми трудностями.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что судьба избавила Россию от людей, считающих специальную военную операцию «чужой войной».

В сентябре председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал путь релокантов «скользким»и обвинил их в попытках ослабить Россию.