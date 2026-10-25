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    «С поджатыми хвостами»: в Госдуме объяснили возвращение релокантов

    Депутат Матвейчев заявил о возвращении 70% релокантов в Россию

    Фото: РИА «Новости»

    Депутат Госдумы Олег Матвейчев заявил, что около 70% уехавших релокантов уже вернулись на родину. Об этом он сказал в интервью RT.

    По словам парламентария, люди разочаровались в западном образе жизни. Он напомнил, что еще в 2022 году предсказывал их возвращение.

    «Они сбежали обратно из Европы в ужасе, говорят, что теперь Москву ни на что не променяют, намучились. С поджатыми хвостами сидят себе тихо», — отметил Матвейчев.

    Среди причин возвращения он перечислил бытовые и бюрократические проблемы. Также люди столкнулись с отсутствием привычного сервиса и безопасности, финансовыми трудностями.

    Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что судьба избавила Россию от людей, считающих специальную военную операцию «чужой войной».

    В сентябре председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал путь релокантов «скользким»и обвинил их в попытках ослабить Россию.

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