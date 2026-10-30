Путин присвоил звание Героя России космонавту-испытателю Олегу Платонову
Космонавту-испытателю Олегу Платонову присвоили звание Героя России. Указ подписал президент Владимир Путин, документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.
Платонова удостоили звания за мужество и героизм, которые он проявил во время длительного космического полета в составе экипажа Международной космической станции.
В том же указе глава государства присвоил ему почетное звание летчика-космонавта Российской Федерации.
Ранее космонавт-испытатель Николай Тихонов высказался о том, как именно формируют экипажи космических кораблей. Он объяснил, что специалисты занимаются учетом психологической совместимости, конфликты не происходят благодаря продолжительным совместным тренировкам и пониманию особенностей друг друга.
По его словам, перед психологами стоит задача отслеживать поведение космонавтов на тренировках, во время занятий по выживанию и при прыжках с парашютом. Специалисты фиксируют, как взаимодействует экипаж.