Путин присвоил звание Героя России космонавту-испытателю Олегу Платонову

Платонова удостоили звания за мужество и героизм, которые он проявил во время длительного космического полета в составе экипажа Международной космической станции.

В том же указе глава государства присвоил ему почетное звание летчика-космонавта Российской Федерации.

Ранее космонавт-испытатель Николай Тихонов высказался о том, как именно формируют экипажи космических кораблей. Он объяснил, что специалисты занимаются учетом психологической совместимости, конфликты не происходят благодаря продолжительным совместным тренировкам и пониманию особенностей друг друга.

По его словам, перед психологами стоит задача отслеживать поведение космонавтов на тренировках, во время занятий по выживанию и при прыжках с парашютом. Специалисты фиксируют, как взаимодействует экипаж.