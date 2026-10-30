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    Путин присвоил звание Героя России космонавту-испытателю Олегу Платонову

    Фото: РИА «Новости»

    Космонавту-испытателю Олегу Платонову присвоили звание Героя России. Указ подписал президент Владимир Путин, документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.

    Платонова удостоили звания за мужество и героизм, которые он проявил во время длительного космического полета в составе экипажа Международной космической станции.

    В том же указе глава государства присвоил ему почетное звание летчика-космонавта Российской Федерации.

    Ранее космонавт-испытатель Николай Тихонов высказался о том, как именно формируют экипажи космических кораблей. Он объяснил, что специалисты занимаются учетом психологической совместимости, конфликты не происходят благодаря продолжительным совместным тренировкам и пониманию особенностей друг друга.

    По его словам, перед психологами стоит задача отслеживать поведение космонавтов на тренировках, во время занятий по выживанию и при прыжках с парашютом. Специалисты фиксируют, как взаимодействует экипаж.

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