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    В Москве наградили лауреатов премии «За вклад в здоровье нации»

    Национальная ассоциация заслуженных врачей и наставников при поддержке Минздрава России вручила премию «За вклад в здоровье нации». Награды присудили в 18 номинациях медицинским работникам и представителям фармацевтической отрасли.

    Среди лауреатов — заведующая детским онкологическим отделением Республиканской клинической больницы имени Н. М. Кураева в Махачкале Индира Юнусова. Она посвятила лечению детей с онкологическими заболеваниями 40 лет.

    «Это не моя личная награда, это награда всей моей команды, коллектива: врачей, медицинских сестер, младшего медперсонала», — сказала Юнусова.

    В номинации «Признание пациентов» отметили фармацевтическую компанию «Промомед» за препарат «Тирзетта».

    По словам директора по маркетингу и продажам направления «Эндокринология» Людмилы Ковальчук, лекарство помогает решать проблему ожирения и добиваться результатов, которые ранее были труднодостижимы.

    «„Тирзетта“ стала не просто популярной, а стала широко применяемой именно потому, что она помогает решить проблему, которая не решалась ранее», — подчеркнула представитель компании.

    В церемонии участвовали терапевты, анестезиологи, хирурги, педиатры, эндокринологи и медицинские сестры из разных регионов страны. Организаторы отметили вклад в развитие здравоохранения как отдельных специалистов, так и целых коллективов.

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