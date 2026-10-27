«Автомобильная зима» придет в Москву на следующей неделе

На следующей неделе в Москву придет «автомобильная зима». Водителям надо будет сменить летнюю резину на зимнюю, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус .

«Летние покрышки при температуре ниже +5 градусов теряют свои свойства и не обеспечивают должного сцепления с дорогой, а осадки лишь ухудшают этот процесс — пора отправляться на шиномонтаж», — прокомментировал Леус.

Ранее Минтранс Подмосковья посоветовал водителям заранее подготовить машины к зиме. Управление автомобилем осложняется, а нагрузка на его узлы возрастает. Замену летних шин на зимние не следует откладывать до первого гололеда: производители рекомендуют проводить сезонную смену резины при среднесуточной температуре +5°C и ниже.