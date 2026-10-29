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    В Роскачестве назвали культуры для посева под зиму

    Для подзимнего посева подходят укроп, петрушка, шпинат, листовой салат и морковь. Семена проходят естественную стратификацию и всходят после схода снега, сообщает RT.

    Специалисты Роскачества рекомендуют сеять в конце октября — начале ноября. Ошибка со сроками грозит прорастанием семян осенью и их гибелью от морозов. Из-за риска вымокания, вымерзания и выпирания норму высева советуют увеличить на 25—30% и предусмотреть весенний посев.

    Под зиму также сеют столовую свеклу, преимущественно в южных регионах. Лук-севок диаметром 8—12 мм высаживают на перо, озимый чеснок — зубками.

    Для грядки выбирают ровный, высокий, хорошо прогреваемый участок без сорняков. Осенью почву перекапывают, на квадратный метр вносят 8—15 л перегноя, 0,3—0,5 л извести и 10—15 г фосфорно-калийных удобрений, затем делают бороздки.

    Семена сеют сухими, без замачивания и обработки, в сухую почву. Полив не рекомендуют. Семена заделывают рассыпчатым торфом, грядку мульчируют торфом, перегноем или сухими листьями. От грызунов защищают лапником или сетками.

    Весной мульчу отгребают. Для ускорения всходов и защиты от возвратных заморозков над грядками ставят дуги с пленкой или спанбондом плотностью 30—40 г/м².

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