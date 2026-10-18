«Из-за деградации». Ивана Золо задержали в Донецке

Полиция задержала популярного блогера Ивана Золо на концерте в Донецке. Видео, на котором выступление музыканта прерывает полиция, разместила в телеграм-канале Екатерина Мизулина.

Судя по записи, правоохранители поднялись на сцену в середине одного из треков Золо. Мужчина в черной униформе буквально смел исполнителя в ярком наряде в сторону, музыка прервалась.

Затем исполнителя увели за кулисы. Зрители встретили появление полиции смехом.

«Ранее его концерты были отменены в Севастополе из-за пропаганды деградации и мер безопасности», — подписала видео Екатерина Мизулина.

Иван Золочевский, известный как Иван Золо — российский тиктокер, стример и музыкант. Широкую известность получил благодаря вирусным видео в TikTok и совместным прямым трансляциям с блогером Некоглаем, которого в сентябре 2026 года арестовали за наркотики.

Концерты самого Золо уже отменяли в России в 2025 году. Поклонники артиста в Сочи из-за этого устроили беспорядки.