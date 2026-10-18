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    «Из-за деградации». Ивана Золо задержали в Донецке

    Полиция задержала трэш-блогера Ивана Золо в Донецке

    стоп-кадр видео
    Фото: стоп-кадр видео/YouTube

    Полиция задержала популярного блогера Ивана Золо на концерте в Донецке. Видео, на котором выступление музыканта прерывает полиция, разместила в телеграм-канале Екатерина Мизулина. 

    Судя по записи, правоохранители поднялись на сцену в середине одного из треков Золо. Мужчина в черной униформе буквально смел исполнителя в ярком наряде в сторону, музыка прервалась. 

    Затем исполнителя увели за кулисы. Зрители встретили появление полиции смехом. 

    «Ранее его концерты были отменены в Севастополе из-за пропаганды деградации и мер безопасности», — подписала видео Екатерина Мизулина. 

    Иван Золочевский, известный как Иван Золо — российский тиктокер, стример и музыкант. Широкую известность получил благодаря вирусным видео в TikTok и совместным прямым трансляциям с блогером Некоглаем, которого в сентябре 2026 года арестовали за наркотики.

    Концерты самого Золо уже отменяли в России в 2025 году. Поклонники артиста в Сочи из-за этого устроили беспорядки

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