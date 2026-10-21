21 октября 2026 14:55 Участницы конкурса «Имя ее — Мама» защитили перед жюри свои социальные проекты Фото: 360.ru Общество

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Восемь участниц, семь минут за трибуной и только один шанс впечатлить жюри. Участницы областного конкурса «Имя ее — Мама» соревновались на втором этапе: они представили судьям своим идеи и ответили на вопросы.

Фото: 360.ru

Проблематика могла быть любой. Надо было аргументировать выбор и ответить на уточняющие вопросы. Чтобы проект приняли, он должен был быть продуман до мелочей. «Я уверена, что все проекты, подготовленные вами сегодня, — это не просто идеи, а желание сделать чью-то жизнь лучше. Не волнуйтесь, мы здесь сегодня не для того, чтобы искать ваши ошибки, а для того, чтобы увидеть потенциал ваших идей», — подчеркнула вице-президент благотворительного фонда социальных программ Московской области «Исток» Юлия Савихина.

Фото: 360.ru

Проекты участниц охватили разные сферы — от популяризации здорового образа жизни до открытия книжного клуба. Надежда Бакаева — мама пятерых детей. Как и другим многодетным родителям, ей необходима помощь. В рамках проекта «Социальная няня для малышей» Надежда предложила подготовить специалистов, которые смогут посидеть с ребенком, если маме нужно записаться на прием к врачу или отвезти остальных детей в школу. «Помощь будет государственная — в наше время актуальная: государство всегда поддерживает мам и семьи», — рассказала Бакаева.

Фото: 360.ru

Елена Булина представила проект, защищающий интересы маленьких пассажиров, — «Социальное такси», которое заберет ребенка прямо из дома и довезет туда, куда нужно. «Мне важен этот проект, и не только мне. У меня знакомые, друзья, подруги — многодетные семьи. И у всех такая проблема: есть транспорт, но нет возможности сразу всех отвезти на дополнительные занятия. В деревнях это особенно актуально», — поделилась Булина.

Фото: 360.ru

«Я являюсь членом жюри уже третий год, то есть с самого начала создания конкурса. Есть с чем сравнивать. Участники третьего сезона показали себя на высшем уровне. Все проекты актуальны на данном этапе, и они реально могут помочь мамам», — прокомментировала член жюри Надежда Красных.

Фото: 360.ru