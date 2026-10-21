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    Студентов МГУ начали массово прививать от кори

    В МГУ организовали вакцинацию от кори

    Фото: РИА «Новости»

    Управление Роспотребнадзора по Москве организовало экстренную вакцинацию в МГУ имени М. В. Ломоносова после выявления кори у студента юридического факультета. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

    Процедуру проводит городская поликлиника № 209 Депздрава столицы совместно с Университетской поликлиникой МГУ.

    Студентов факультета перевели на дистанционное обучение и отправили на карантин до 3 ноября. Ранее подобные меры уже вводили на других факультетах университета: весной занятия в онлайн-формате проходили на факультете вычислительной математики и кибернетики, а в начале текущего учебного года — на географическом факультете.

    Ранее в Санкт-Петербурге у пяти госпитализированных пациентов подтвердили оспу обезьян. По данным инфекционной больницы имени Боткина, их состояние оценивается как легкое или средней степени тяжести.

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