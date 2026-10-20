Экс-бойфренд москвички отправил интимные видео девушки в ее телеграм-канал

В Москве бывший парень захотел вернуть отношения с девушкой нестандартным способом и выложил интимные ролики экс-возлюбленной в ее же телеграм-канал. Об этом сообщил телеграм-канал Baza .

О случившемся журналистам рассказала сама пострадавшая. Она заявила, что ведет открытый телеграм-канал для близких. В какой-то момент туда пробрался анонимный пользователь. В комментариях скинул ее обнаженные видео с подписью: «Ты стала умничкой, а раньше была грязной».

Девушка сразу удалила запись и лихорадочно принялась вспоминать, кому ее отправляла. Пролистав переписки, она вспомнила, что семь лет назад присылала ролик бывшему парню.

Через какое-то время с ней связался якобы приятель экс-возлюбленного. Он заявил, что таким образом тот пытался возобновить отношения. В итоге девушка обратилась в полицию.

Ранее в Башкирии женщина изрезала бывшую своего парня осколком стекла.