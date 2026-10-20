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    Экс-бойфренд москвички отправил интимные видео девушки в ее телеграм-канал

    Baza: в Москве экс-избранник отправил интимные видео девушки в ее телеграм-канал

    Фото: РИА «Новости»

    В Москве бывший парень захотел вернуть отношения с девушкой нестандартным способом и выложил интимные ролики экс-возлюбленной в ее же телеграм-канал. Об этом сообщил телеграм-канал Baza.

    О случившемся журналистам рассказала сама пострадавшая. Она заявила, что ведет открытый телеграм-канал для близких. В какой-то момент туда пробрался анонимный пользователь. В комментариях скинул ее обнаженные видео с подписью: «Ты стала умничкой, а раньше была грязной».

    Девушка сразу удалила запись и лихорадочно принялась вспоминать, кому ее отправляла. Пролистав переписки, она вспомнила, что семь лет назад присылала ролик бывшему парню.

    Через какое-то время с ней связался якобы приятель экс-возлюбленного. Он заявил, что таким образом тот пытался возобновить отношения. В итоге девушка обратилась в полицию.

    Ранее в Башкирии женщина изрезала бывшую своего парня осколком стекла.

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