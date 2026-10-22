360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    В Минюсте назвали три условия применения мер для скрывающихся за рубежом россиян

    Закон об ограничительных мерах в отношении россиян, уклоняющихся от наказания за границей, предполагает ясные и прозрачные правовые процедуры применения. Об этом заявил заместитель министра юстиции Олег Свириденко в беседе с ТАСС.

    По его словам, временные ограничительные меры будут применять в совпадении трех условий: вступление в законную силу судебного акта по уголовному или административному делу, уклонение человека от его исполнения и пребывание человека за границей.

    «То есть до принятия Минюстом решения о применении ограничений должны быть определены конкретные факты и обстоятельства, подлежащие установлению компетентными органами», — сказал собеседник агентства.

    Он подчеркнул, что США и западные государства давно используют подобные меры в виде санкций — блокировка активов, ограничение финансовой системы, запрет на заключение сделок. Однако там такие решения принимают исходя из политической целесообразности. В России закон, наоборот, вводит понятные и прозрачные правовые процедуры.

    Читайте также

    Банки запретят переводы с зараженных вирусами смартфонов. Как это будет работать

    изображение сгенерировано ИИ/360.ru

    Риелторы попросили Генпрокуратуру проверить использование маткапитала для ИЖС

    Соцфонд по Петербургу и Ленобласти компенсировал расходы на полис ОСАГО более 1000 жителей региона

    Банки запретят переводы с зараженных вирусами смартфонов. Как это будет работать

    изображение сгенерировано ИИ/360.ru

    Риелторы попросили Генпрокуратуру проверить использование маткапитала для ИЖС

    Соцфонд по Петербургу и Ленобласти компенсировал расходы на полис ОСАГО более 1000 жителей региона