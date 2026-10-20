Фейк: в детсадах началась эпидемия Коксаки

Слух о массовом заболевании Коксаки в детсадах оказался вымыслом

В Сети появились публикации, что вернувшиеся из-за рубежа дети заражают сверстников вирусом Коксаки в российских детских садах. Однако они являются фейковыми.

Фейк

Некоторые телеграм-каналы утверждают о случаях заболевания вирусом Коксаки в детсадах. Сведения об этом якобы появились в нескольких регионах России.

Авторы со ссылкой на родителей заболевших пишут, что разносчиками стали отдыхавшие за рубежом дети.

Правда

Роспотребнадзор уже выпустил опровержение этой информации. Ведомство не зафиксировало роста энтеровирусной инфекции на 42-й неделе заболеваемости. Данные о заражении детей от сверстников, вернувшихся из-за рубежа, также не подтвердились.

Около 85% случаев заражения вирусом Коксаки протекают почти бессимптомно, 12–14% детей болеют в легкой и средней форме. Лишь у 1–3% заболевание проходит с осложнениями.

Вирус Коксаки — из группы энтеровирусов, которыми чаще всего болеют дети 3–10 лет. Передается он через грязные руки, воду и пищу, а проявляется высокой температурой, сыпью на ладонях, стопах и во рту, болью в горле и расстройством стула.

Главным средством профилактики по-прежнему остается гигиена. Важно приучать детей регулярно мыть руки и обрабатывать поверхности, к которым часто прикасаются.

Таким образом, информация, что вернувшиеся из-за рубежа дети заражают сверстников вирусом Коксаки, недостоверна.

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