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    В Роскачестве напомнили о запрете растительных жиров в сырках по ГОСТу

    Творожный глазированный сырок по ГОСТу не должен содержать заменителей молочного жира. При покупке важно проверять название, состав и условия хранения, сообщает RT со ссылкой на Роскачество.

    ГОСТ 33927-2016 предусматривает название «сырок творожный глазированный». По словам экспертов, названия «сырочек» и «творожничек» нередко маскируют продукт, изготовленный не по стандарту.

    Классический состав включает творог, сахар и глазурь. Допустимы сливочное масло, сливки, натуральные красители и ароматизаторы, орехи, печенье и другие добавки. Крахмал, каррагинан, камедь и растительные жиры стандарт запрещает.

    Средний срок годности составляет около двух недель. Стабилизаторы и консерванты могут его увеличить, но производитель обязан указать все добавки в маркировке. Температура хранения — не выше +2…+4 °C, в замороженном виде — не выше −18 °C.

    Упаковка должна быть целой. Глазурь — равномерной, гладкой, блестящей или матовой, без прилипания к обертке. Капельки влаги допустимы. Покрытие может не содержать шоколада и какао.

    Творожная масса должна быть белой или кремовой, нежной, однородной и в меру плотной. Добавки должны быть заметны и ощутимы. Легкая мучнистость допустима при жирности не более 10%.

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