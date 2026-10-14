Россияне стали получать письма о «налоговых задолженностях»

Мошенники начали рассылать россиянам письма о «налоговых задолженностях». Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на «Лабораторию Касперского».

Как отметили в компании, аферисты используют тему перерасчета налога на доходы физлиц за 2025 год. В письмах, которые якобы отправляют официальные ведомства, получателям надо уточнить личные данные. На самом деле, во вложениях к таким сообщениям находится архив, открытие которого может привести к заражению того или иного устройства вирусом.

В письме могут приводить конкретные суммы и угрожать пользователю — если он не уточнит данные, задолженность якобы взыщут принудительно, с начислением пеней. Чтобы проверить информацию, предлагают перейти по ссылке и скачать документы. Для идентификации надо будет ввести ИНН и СНИЛС, а также подтвердить операцию кодом из СМС.

Ранее стало известно, что мошенники могут использовать аккаунты умерших людей — и рассылать сообщения от их имен. Об этом предупредил заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев.