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    Россияне стали получать письма о «налоговых задолженностях»

    «Лаборатория Касперского»: россияне получают письма о «налоговых задолженностях»

    Фото: Медиасток.рф

    Мошенники начали рассылать россиянам письма о «налоговых задолженностях». Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на «Лабораторию Касперского».

    Как отметили в компании, аферисты используют тему перерасчета налога на доходы физлиц за 2025 год. В письмах, которые якобы отправляют официальные ведомства, получателям надо уточнить личные данные. На самом деле, во вложениях к таким сообщениям находится архив, открытие которого может привести к заражению того или иного устройства вирусом.

    В письме могут приводить конкретные суммы и угрожать пользователю — если он не уточнит данные, задолженность якобы взыщут принудительно, с начислением пеней. Чтобы проверить информацию, предлагают перейти по ссылке и скачать документы. Для идентификации надо будет ввести ИНН и СНИЛС, а также подтвердить операцию кодом из СМС.

    Ранее стало известно, что мошенники могут использовать аккаунты умерших людей — и рассылать сообщения от их имен. Об этом предупредил заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев.

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