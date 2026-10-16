В РСПП объяснили связь общественного транспорта с эмоциональным выгоранием

При организации работы транспорта власти должны учитывать социальное благополучие граждан — в частности, время, которое они проводят в пути. Об этом заявил глава РСПП Александр Шохин на форуме «Общественный транспорт — 2026», его процитировали «Ведомости» .

Шохин отметил, что из-за перегруженного транспорта люди испытывают эмоциональное выгорание уже в пути, а после поездки им нужно время, чтобы «остыть». Также он подчеркнул, что строительство жилья не следует рассматривать отдельно от развития общественного транспорта.

По данным Росстата, общий пассажирооборот всего общественного транспорта в стране за прошлый год достиг 524,9 миллиарда километров.

Жительница Люберец рассказала «Ведомостям», что путь в одну сторону на метро и автобусе у нее занимает около полутора часов. В эмоциональном плане это чувствуется как «минус три часа из жизни».

При этом транспортная стратегия России до 2035 года предусматривает сокращение поездок на личных авто в пользу общественного транспорта.

«Нам необходимо стимулировать перемещение людей на общественном транспорте», — заявил министр транспорта Андрей Никитин.

Как отметил вице-премьер Марат Хуснуллин, это решит целый ряд задач — разгрузит дороги, сбережет состояние дорожного покрытия и оздоровит экологическую ситуацию.