Умер писатель и сценарист мультфильмов Михаил Липскеров

Автор сценария «Волка и теленка» Михаил Липскеров умер в 87 лет

Советский и российский сценарист, драматург и писатель Михаил Липскеров умер на 88-м году жизни. О его смерти 24 октября сообщил сын Дмитрий Липскеров в социальной сети Facebook*.

Липскеров работал над сценариями известных мультфильмов, в том числе «Волк и теленок», «Самый маленький гном», «Как грибы с горохом воевали» и «Ограбление по…».

Помимо работы в анимации, он занимался литературой. Среди его произведений — романы «Белая горячка», «Черный квадрат» и «Путешествие к центру Москвы».

Ранее японский писатель Рюноскэ Мураками скончался в возрасте 74 лет. За карьеру он получил множество литературных наград и написал более 40 романов, один из самых известных — «Дети из камеры хранения».

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