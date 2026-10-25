Минздрав призвал россиян не пересылать медицинские документы другим людям

«Наиболее часто данные распространяются из-за действий самого человека — посылает их, например, кому-нибудь другому», — сказал он.

Замминистра напомнил, что россиянам следует соблюдать определенную цифровую гигиену. Человек должен понимать, куда он отправляет свои медицинские данные и не только их.

Ваньков также добавил, что министерство ведет работу по совершенствованию методов защиты данных пациентов.

Ранее московская прокуратура сообщила, что аферисты несколько месяцев обманывали пенсионерку, убеждая следовать их инструкции, чтобы якобы сберечь свои накопления. С их «помощью» москвичка лишилась более 19,5 миллиона рублей.