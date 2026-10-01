В Нижегородской области число бытовых преступлений снизилось на 18%

В Нижегородской области с начала года число бытовых преступлений сократилось на 18%, а тяжких и особо тяжких — на 9,7%, сообщает «Время Н» .

По данным регионального управления МВД, участковые с начала года приняли более 50 тысяч граждан. На особом контроле полиции находятся 736 человек, которые систематически допускают нарушения в быту. Об этом на брифинге рассказал начальник управления организации деятельности участковых и подразделений по делам несовершеннолетних, полковник полиции Николай Стрелкин.

Полицейские вместе с представителями жилищных органов обследовали более 165 тысяч частных домов и 285 тысяч квартир. Они провели 1837 проверок людей, склонных к антиобщественному поведению, и дополнительно поставили на учет 368 человек.

Сотрудники МВД также провели более 3 тысяч проверок неблагополучных семей и вынесли 312 официальных предостережений.