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    В Нижегородской области число бытовых преступлений снизилось на 18%

    В Нижегородской области с начала года число бытовых преступлений сократилось на 18%, а тяжких и особо тяжких — на 9,7%, сообщает «Время Н».

    По данным регионального управления МВД, участковые с начала года приняли более 50 тысяч граждан. На особом контроле полиции находятся 736 человек, которые систематически допускают нарушения в быту. Об этом на брифинге рассказал начальник управления организации деятельности участковых и подразделений по делам несовершеннолетних, полковник полиции Николай Стрелкин.

    Полицейские вместе с представителями жилищных органов обследовали более 165 тысяч частных домов и 285 тысяч квартир. Они провели 1837 проверок людей, склонных к антиобщественному поведению, и дополнительно поставили на учет 368 человек.

    Сотрудники МВД также провели более 3 тысяч проверок неблагополучных семей и вынесли 312 официальных предостережений.

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