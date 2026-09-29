Зарубившего мать топором жителя Подмосковья отправили в колонию на 13 лет

Суд назначил жителю Раменского наказание в виде 13 лет колонии строгого режима за убийство престарелой матери. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

Следствие установило, что подсудимый, будучи пьяным, во время ссоры с матерью ударил ее топором по голове. Убийство произошло в доме, расположенном в СНТ «Чайка». Женщина скончалась на месте.

«С учетом позиции государственного обвинителя Раменской городской прокуратуры суд приговорил виновного к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — отметили в ведомстве.

Судебный приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее свою мать убил житель Кировского района Санкт-Петербурга. Мужчина признался, что разделался с женщиной и спрятал ее тело в морозильную камеру. По словам источника 360.ru, задержанный перед убийством боялся, что мать заметит отсутствие денег, потраченных им на игровые ставки.