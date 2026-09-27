Волгоградец заступился за посетителей магазина и погиб от выстрелов

Волк: в Волгограде задержали подозреваемого в убийстве отца пятерых детей

Полицейские задержали 32-летнего жителя Волгограда по подозрению в убийстве мужчины в сетевом магазине. Об этом в телеграм-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она подчеркнула, что закончившийся перестрелкой конфликт произошел в торговой точке в Красноармейском районе города.

«В торговом зале один из посетителей попытался успокоить других, выражавшихся нецензурной бранью. В ходе возникшего конфликта он получил несколько огнестрельных ранений и скончался до приезда скорой помощи», — написала Волк.

Представитель МВД добавила, что у погибшего остались пятеро детей. Вооруженный дебошир после нападения скрылся с места преступления.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого по горячим следам при взаимодействии с региональным главком МВД и силовой поддержке Росгвардии. Мужчину доставили в следственные органы для выяснения обстоятельства произошедшего.

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