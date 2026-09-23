Экс-судей Арбитражного суда Приангарья уличили во взятке

Решение согласовали с Высшей квалификационной коллегией судей. Наталию Позднякову подозревают в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере, Елену Рукавишникову — в получении взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, учредитель ООО «ИрМеКом» в ноябре 2024 года передал 3,5 миллиона рублей судье Рукавишниковой. Деньги шли через четырех посредников, среди которых была судья Позднякова. Взятку давали за удовлетворение иска компании к энергопредприятию о признании незаконным ограничения электроснабжения.

Ранее бывшего начальника Казанского вокзала приговорили к 8,5 года лишения свободы и штрафу в 6,5 миллиона рублей за получение взятки.