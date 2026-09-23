Экс-судей Арбитражного суда Приангарья уличили во взятке
СК возбудил дела против бывших судей Арбитражного суда Приангарья
Бывших судей Арбитражного суда Иркутской области заподозрили во взяточничестве. Уголовные дела возбудил глава Следственного комитета России, сообщила пресс-служба ведомства.
Решение согласовали с Высшей квалификационной коллегией судей. Наталию Позднякову подозревают в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере, Елену Рукавишникову — в получении взятки в особо крупном размере.
По версии следствия, учредитель ООО «ИрМеКом» в ноябре 2024 года передал 3,5 миллиона рублей судье Рукавишниковой. Деньги шли через четырех посредников, среди которых была судья Позднякова. Взятку давали за удовлетворение иска компании к энергопредприятию о признании незаконным ограничения электроснабжения.
Ранее бывшего начальника Казанского вокзала приговорили к 8,5 года лишения свободы и штрафу в 6,5 миллиона рублей за получение взятки.