360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Экс-судей Арбитражного суда Приангарья уличили во взятке

    СК возбудил дела против бывших судей Арбитражного суда Приангарья

    Фото: РИА «Новости»

    Бывших судей Арбитражного суда Иркутской области заподозрили во взяточничестве. Уголовные дела возбудил глава Следственного комитета России, сообщила пресс-служба ведомства.

    Решение согласовали с Высшей квалификационной коллегией судей. Наталию Позднякову подозревают в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере, Елену Рукавишникову — в получении взятки в особо крупном размере.

    По версии следствия, учредитель ООО «ИрМеКом» в ноябре 2024 года передал 3,5 миллиона рублей судье Рукавишниковой. Деньги шли через четырех посредников, среди которых была судья Позднякова. Взятку давали за удовлетворение иска компании к энергопредприятию о признании незаконным ограничения электроснабжения.

    Ранее бывшего начальника Казанского вокзала приговорили к 8,5 года лишения свободы и штрафу в 6,5 миллиона рублей за получение взятки.