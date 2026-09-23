Напавшему с ножом на жену и сына москвичу вынесли приговор

Москвича приговорили к 8,5 годам за нападение с ножом на жену и сына

Приговор в восемь с половиной лет колонии строгого режима получил житель московского района Коптево за нападение с ножом на жену и сына-подростка. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что на родных подсудимый напал 26 января после распития алкоголя. Пьяный мужчина вступил в конфликт с супругой и 14-летним сыном. В ходе скандала он схватился за нож и ранил членов семьи. Мать с ребенком сбежали к соседу, который вызвал для раненых скорую помощь.

После задержания против буяна завели уголовное дело о покушении на убийство. Суд приговорил его к 8,5 годам строгого режима с ограничением свободы на один год.

В начале сентября оперативники Екатеринбурга приступили к поискам мужчины, изрезавшего канцелярским ножом лицо и руки 13-летней школьницы. Следователи завели уголовное дело о покушении на убийство.