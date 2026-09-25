Политолога Кынева* арестовали по делу о наркотиках

Суд в Москве отправил в СИЗО политолога Кынева* по обвинению в сбыте наркотиков

Перовский районный суд Москвы отправил под стражу политолога Александра Кынева* по уголовному делу о незаконном обороте наркотиков в крупном размере. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе инстанции.

Следствие предъявило Кыневу* обвинение по статье о незаконном производстве, пересылке или сбыте наркотических средств в крупном размере.

Министерство юстиции в феврале включило Кынева* в перечень иностранных агентов. В ведомстве отмечали, что политолог распространял недостоверные сведения о решениях российских властей, а также участвовал в распространении и создании материалов иноагентов и нежелательных организаций.

Днем ранее стало известно, что Следственный комитет по Москве возбудил дело против признанного иностранным агентом блогера-бодибилдера Александра Шпака*.

* Физические лица, признанные иноагентами в России.