Мужчина напал на беременную женщину и ее мать в Новосибирске

Мужчина напал на беременную женщину и ее мать в Заельцовском парке Новосибирска. Он давил ей на живот велосипедом, рассказала 360.ru сама пострадавшая.

Беременная Рената вместе с мамой и собакой поехали в Заельцовский парк 27 сентября.

Через несколько минут навстречу гуляющим выехал велосипедист. Он наехал на ноги беременной женщине и начал ее давить, обзывать и нецензурно выражаться.

«Он продолжал меня давить, ну и попал в область паха и живота. Затем ударил меня по лицу, тут досталось и маме, которая начала меня защищать, он и ее по лицу ударил. У меня в руках был кофе — я в него кинула, чтобы он в себя пришел», — рассказала пострадавшая.

Как сообщили 360.ru в пресс-службе ГУ МВД по региону, правоохранители начали проверку по факту произошедшего.

«Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению противоправного деяния», — уточнили в ведомстве.

В момент нападения женщина была на 24-й неделе беременности.