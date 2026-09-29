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    В Новосибирске мужчина напал на беременную женщину и ее мать

    Мужчина напал на беременную женщину и ее мать в Новосибирске

    Фото: РИА «Новости»

    Мужчина напал на беременную женщину и ее мать в Заельцовском парке Новосибирска. Он давил ей на живот велосипедом, рассказала 360.ru сама пострадавшая.

    Беременная Рената вместе с мамой и собакой поехали в Заельцовский парк 27 сентября.

    Через несколько минут навстречу гуляющим выехал велосипедист. Он наехал на ноги беременной женщине и начал ее давить, обзывать и нецензурно выражаться.

    «Он продолжал меня давить, ну и попал в область паха и живота. Затем ударил меня по лицу, тут досталось и маме, которая начала меня защищать, он и ее по лицу ударил. У меня в руках был кофе — я в него кинула, чтобы он в себя пришел», — рассказала пострадавшая.

    Как сообщили 360.ru в пресс-службе ГУ МВД по региону, правоохранители начали проверку по факту произошедшего.

    «Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению противоправного деяния», — уточнили в ведомстве.

    В момент нападения женщина была на 24-й неделе беременности.

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