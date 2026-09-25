360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Ura.ru: покупатели душевых кабин часто не учитывают размеры ванной и высоту слива

    При выборе душевой кабины важно проверить не только ее функции, но и размеры помещения, устройство слива и доступ к соединениям для ремонта, сообщает Ura.ru.

    Перед покупкой нужно измерить место для кабины с учетом выступов стен, труб и открывания дверей. Стоит проверить, пройдет ли конструкция через дверной проем и поместится ли в лифт. Установленная кабина не должна перекрывать доступ к сифону и соединениям.

    Под поддоном должно хватать места для сифона и уклона трубы к канализации. Для низкого поддона высотой 10–15 см обычно нужен плоский сифон высотой 6–9 см. Если места недостаточно, можно подобрать более низкий сифон, поднять поддон или изменить положение канализационного выпуска.

    Внутри кабины должно быть удобно поворачиваться и наклоняться: полки, лейка и сиденье уменьшают полезное пространство. Поддон не должен прогибаться под весом пользователя. Для душевой зоны без высокого поддона особенно важны уклон пола и гидроизоляция с заходом на стены.

    При осмотре кабины стоит проверить стекло, крепления, уплотнители и плавность хода дверей. Исправная вытяжка поможет избежать скопления влаги. Требования к подключению моделей с подсветкой, радио или гидромассажем нужно уточнить заранее, а монтаж электрики поручить специалисту.

    Читайте также

    Чукотское село показало 100% явку на выборах в Госдуму

    Стоматологи в Китае впервые в истории исправили прикус панде

    Han Lu/XinHua

    Самым некурящим российским регионом оказалась Чечня

    Hartmut Schmidt/imageBROKER.com

    Басков провел часы в очереди к мощам и попросил для поклонников чудес

    Sergey Elagin/Business Online

    С 2027 года детей перестанут вписывать в загранпаспорта родителей

    В Москве подписали соглашение о развитии правового просвещения в России

    В трех аэропортах России сняли ограничения

    Деснице святителя Спиридона в Москве за пять дней поклонились 259,1 тысячи человек

    Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Россиянам объяснили, какие фамилии не получится взять при регистрации брака

    День медицинского клоуна в России — 2026: как помогают пациентам в больницах

    Фото из семейного архива Азы

    РЖД ввели важные изменения на вокзалах

    Люди с ОВЗ проголосовали на подмосковных участках — как это было