Ura.ru: покупатели душевых кабин часто не учитывают размеры ванной и высоту слива

При выборе душевой кабины важно проверить не только ее функции, но и размеры помещения, устройство слива и доступ к соединениям для ремонта, сообщает Ura.ru .

Перед покупкой нужно измерить место для кабины с учетом выступов стен, труб и открывания дверей. Стоит проверить, пройдет ли конструкция через дверной проем и поместится ли в лифт. Установленная кабина не должна перекрывать доступ к сифону и соединениям.

Под поддоном должно хватать места для сифона и уклона трубы к канализации. Для низкого поддона высотой 10–15 см обычно нужен плоский сифон высотой 6–9 см. Если места недостаточно, можно подобрать более низкий сифон, поднять поддон или изменить положение канализационного выпуска.

Внутри кабины должно быть удобно поворачиваться и наклоняться: полки, лейка и сиденье уменьшают полезное пространство. Поддон не должен прогибаться под весом пользователя. Для душевой зоны без высокого поддона особенно важны уклон пола и гидроизоляция с заходом на стены.

При осмотре кабины стоит проверить стекло, крепления, уплотнители и плавность хода дверей. Исправная вытяжка поможет избежать скопления влаги. Требования к подключению моделей с подсветкой, радио или гидромассажем нужно уточнить заранее, а монтаж электрики поручить специалисту.