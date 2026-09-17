РЖД ввели важные изменения на вокзалах

Все крупные железнодорожные вокзалы России оснастили табличками со шрифтом Брайля и рельефной навигацией. Об этом РИА «Новости» рассказали представители компании «Российские железные дороги».

Специальные знаки уже появились на самых важных вокзалах по всей стране. Их закрепили у дверей, в кассах, залах ожидания и туалетных комнатах. Схемы разместили индивидуально, места выбирали под архитектуру каждого здания.

Аналогичные таблички РЖД планирует установить на всех вокзалах. Появятся здесь и навигационные направляющие.

Для слабовидящих людей в РЖД разработали единую систему подсказок. На полах укладывают выпуклые направляющие полосы. На стенах размещают объемные карты вокзалов и специальные символы. Слабовидящий пассажир может легко получить нужную ему информацию без помощи сопровождающего.

Ранее РЖД запустили оплату билетов на пригородные поезда цифровыми рублями.