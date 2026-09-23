С 2027 года детей перестанут вписывать в загранпаспорта родителей

С 1 января 2027 года в заграничные паспорта россиян перестанут вносить данные о детях. Об этом сообщили в МВД России.

В ведомстве пояснили, что решение приняли для защиты прав граждан на свободу передвижения. Причиной назвали тенденцию к отказу во въезде в недружественные европейские страны несовершеннолетним россиянам без собственных загранпаспортов, если запись о них есть в документах родителей.

В МВД уточнили: паспорта, выданные ранее с отметкой о детях, будут действовать до конца срока. При планировании поездок советуют заранее проверять возможность выезда ребенка по паспорту родителя и изучать международные соглашения России с другими странами.

Кроме того, из паспортов уберут графы «Личный код» и «Учетная запись». В машиносчитываемый код добавят новые обозначения: PP — для обычного паспорта, PD — для дипломатического, PO — для служебного.

Ранее в МВД заявили о необходимости смены загранпаспорта при сильных изменениях внешности.