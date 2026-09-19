Стоматологи в Китае впервые в истории исправили прикус панде

Китайские специалисты впервые провели коррекцию прикуса у панды. Они использовали ортодонтическую методику, заимствованную из практики лечения людей, сообщило агентство Xinhua .

Коррекцию провели родившемуся в 2022 году самцу гигантской панды по кличке Бэйся. Вскоре после рождения он получил травму челюсти, что вызвало опасения у специалистов. По их мнению, у панды могли возникнуть трудности с жеванием бамбука.

«Китайские специалисты успешно провели коррекцию асимметрии нижней челюсти у гигантской панды с помощью ортодонтической методики, заимствованной из практики лечения людей», — отметило издание.

Прикус животного исправили сотрудники Центра по изучению и разведению больших панд в городе Чэнду и Западно-китайской стоматологической больницы. Благодаря вмешательству специалистов функция жевания восстановились у медведя до нормального состояния.

Ранее в Московском зоопарке отметили трехлетие панды Катюши. Зверю подарили большую бамбуковую вешалку, украшенную подарками с угощениями.