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    Стоматологи в Китае впервые в истории исправили прикус панде

    Han Lu/XinHua
    Фото: Han Lu/XinHua/www.globallookpress.com

    Китайские специалисты впервые провели коррекцию прикуса у панды. Они использовали ортодонтическую методику, заимствованную из практики лечения людей, сообщило агентство Xinhua.

    Коррекцию провели родившемуся в 2022 году самцу гигантской панды по кличке Бэйся. Вскоре после рождения он получил травму челюсти, что вызвало опасения у специалистов. По их мнению, у панды могли возникнуть трудности с жеванием бамбука.

    «Китайские специалисты успешно провели коррекцию асимметрии нижней челюсти у гигантской панды с помощью ортодонтической методики, заимствованной из практики лечения людей», — отметило издание.

    Прикус животного исправили сотрудники Центра по изучению и разведению больших панд в городе Чэнду и Западно-китайской стоматологической больницы. Благодаря вмешательству специалистов функция жевания восстановились у медведя до нормального состояния.

    Ранее в Московском зоопарке отметили трехлетие панды Катюши. Зверю подарили большую бамбуковую вешалку, украшенную подарками с угощениями.