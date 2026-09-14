Самым некурящим российским регионом оказалась Чечня

Регионом с самой высокой долей некурящих жителей стала Чеченская Республика. Об этом со ссылкой на Минздрав сообщило РИА «Новости» .

По данным ведомства, в августе доля курящих в республике составила 0,32%.

В список самых некурящих регионов также вошли Краснодарский край, Ингушетия и Дагестан. Доля жителей с вредной привычкой составила 4,4%, 5,97% и 8,81%, соответственно.

В Северной Осетии этот показатель достиг 10,2%, в Ямало-Ненецком автономном округе — 10,48%, а в Мордовии — 10,5%.

Ранее трихолог, дерматолог, кандидат медицинских наук Мария Халдина не подтвердила, что между курением и появлением седины есть связь. По ее словам, ученые смогли выявить только негативное влияние вредной привычки на выпадение волос. Это происходит из-за нарушения баланса микроэлементов, а также из-за воздействия никотина на волосяные фолликулы и работу пигментных клеток.