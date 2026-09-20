Люди с ОВЗ рассказали об удобстве голосования на подмосковных участках

Люди с ограниченными возможностями здоровья успешно проголосовали на участках в Московской области. Как это было, рассказал корреспондент 360.ru.

На участок в школе № 7 в Лобне приехала Ирина Дмитриева. Она передвигается на инвалидной коляске.

Женщина оценила удобные пандусы и помощь волонтеров, встретивших ее на входе. Она подчеркнула, что считает выборы очень важными, поскольку на них граждане выбирают свое будущее.

В Шатуре на участке № 3331 проголосовал член бюро местной организации Всероссийского общества слепых Сергей Мишин. Его сопроводила глава общества Елена Новрузова.

На одном из участков Наро-Фоминского округа отдала свой голос Наталия Титова, председатель местного отделения Всероссийского общества глухих.

Подробнее о том, как на участках помогают инвалидам — в нашем видео.

Ранее в подмосковном ЦОНе сообщили, что за первых два дня выборов в «Службу заботы» на выборах обратились более двух тысяч человек.