В трех аэропортах России сняли ограничения

В аэропортах Бугульмы, Казани и Нижнекамска сняли ограничения на полеты

Утром в воскресенье, 13 сентября, ограничения на выпуск и прием воздушных судов сняли в аэропортах Нижнекамска, Казани и Бугульмы. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

«Аэропорты Нижнекамска, Казани и Бугульмы. Сняты ограничения на выпуск и прием воздушных судов», — заявили в агентстве.

В Росавиации уточнили, что изначально меры вводили для обеспечения безопасности полетов.

Ранее 13 сентября мэр Нижнекамска Радмир Беляев сообщал, что в результате ночной атаки беспилотников в городе четыре человека пострадали и двое погибли. БПЛА нанесли удар по гражданским и промышленным объектам, начался пожар.

Один из дронов боевиков попал в жилой дом, в котором спали люди. Еще один беспилотник рухнул на дерево и повредил припаркованный неподалеку автомобиль. В машине находились четыре человека, из них двое погибли на месте, еще двоих в тяжелом состоянии доставили в больницу.