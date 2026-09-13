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    В трех аэропортах России сняли ограничения

    В аэропортах Бугульмы, Казани и Нижнекамска сняли ограничения на полеты

    Фото: РИА «Новости»

    Утром в воскресенье, 13 сентября, ограничения на выпуск и прием воздушных судов сняли в аэропортах Нижнекамска, Казани и Бугульмы. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

    «Аэропорты Нижнекамска, Казани и Бугульмы. Сняты ограничения на выпуск и прием воздушных судов», — заявили в агентстве.

    В Росавиации уточнили, что изначально меры вводили для обеспечения безопасности полетов.

    Ранее 13 сентября мэр Нижнекамска Радмир Беляев сообщал, что в результате ночной атаки беспилотников в городе четыре человека пострадали и двое погибли. БПЛА нанесли удар по гражданским и промышленным объектам, начался пожар.

    Один из дронов боевиков попал в жилой дом, в котором спали люди. Еще один беспилотник рухнул на дерево и повредил припаркованный неподалеку автомобиль. В машине находились четыре человека, из них двое погибли на месте, еще двоих в тяжелом состоянии доставили в больницу.