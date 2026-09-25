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    Ura.ru: домашние тесты помогут отличить сливочное масло от спреда

    Сливочное масло можно проверить горячей водой, сковородой и морозилкой. Домашние тесты помогают оценить продукт, но не заменяют лабораторную экспертизу, сообщает Ura.ru.

    В магазине сначала проверьте название и состав: натуральное сливочное масло делают из сливок, иногда с добавлением соли. Растительные жиры в составе означают, что перед покупателем не сливочное масло. Традиционная жирность продукта — 72,5%, 78% или 82,5%. Упаковка должна быть целой, а масло — храниться в холодильнике. Низкая цена может насторожить, но сама по себе не доказывает подделку.

    Качественное масло имеет ровный цвет от белого до светло-желтого, сливочный запах и вкус без горечи. При комнатной температуре оно остается плотным и пластичным. На срезе не должно быть расслоения и лишней воды.

    Для проверки положите кусочек в горячую воду. Натуральное масло растает, вода станет мутноватой, а на поверхности появится молочный след. Спред и маргарин чаще оставляют прозрачную жирную пленку. На сковороде качественное масло пенится, шипит и пахнет сливками.

    За один-два часа в морозилке натуральное масло равномерно твердеет, а при разрезании не крошится. Тонкий слой на хлебе тает и не оставляет воскового или химического послевкусия. Окончательно подтвердить состав продукта могут только лабораторные исследования.

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