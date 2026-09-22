Выигравший в лотерею 100 млн россиянин рассказал, на что потратил деньги

Житель Челябинской области по имени Роман, ставший победителем лотереи «Мечталлион» в 2025 году, поделился, на что потратил выигранные 100 миллионов рублей. Об этом сообщило издание «Доступ» со ссылкой на пресс-службу «Национальной Лотереи».

До победы в лотерее многодетный отец трудился на заводе. Его семья проживала в общежитии. В течение девяти лет он работал практически без выходных.

Мужчина купил 50 билетов в отделении Почты России. Когда при проверке увидел, что выиграл 100 миллионов рублей, сначала не поверил. Роман добавил, что накануне тиража его жене приснился рыжий паук.

Мужчина рассказал, что благодаря выигрышу он погасил все кредиты, а также купил квартиру, в которой сейчас идет ремонт, и автомобиль. Также съездил в путешествие в Санкт-Петербург. Оставшиеся деньги положил на счет, где они «работают».

Ранее житель Ростовской области выиграл 30 миллионов рублей, купив около 20 билетов онлайн-лотереи «Премьер» за 25 рублей.