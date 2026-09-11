Понасенкова исключили из реестра иноагентов

Историка Евгения Понасенкова исключили из реестра иностранных агентов. Об этом сообщили на сайте Минюста.

«В связи с утратой признаков иностранного агента из реестра исключен Е. Н. Понасенков», — заявили в ведомстве.

Историка признали иноагентом в апреле 2022 года после публикации 30 роликов, в которых он заявлял о превосходстве европейской государственности и недостатках российского политического и социального устройства. Также его уличили в получении иностранного финансирования и ссылки на статьи других иностранных агентов в своих книгах.

Дважды Понасенков пытался оспорить свой статус, но каждый раз суд отказывал ему в этом.

Историк стал популярным из-за роликов, где он безмятежно гуляет и рассуждает о событиях в мире. Самопровозглашенная гениальность и аристократическая манера поведения сделали Понасенкова героем множества мемов.