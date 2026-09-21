OANA и GFCN договорились о сотрудничестве в сфере фактчекинга

Организация информационных агентств стран Азии и Тихого океана и Международная ассоциация по фактчекингу подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве. Документ предусматривает совместную работу в области проверки информации и развитие новых методов и технологий верификации данных.

Соглашение на полях медиафорума, посвященного 65-летию OANA, подписали президент GFCN Владимир Табак и президент OANA Андрей Кондрашов.

Стороны намерены объединить экспертные ресурсы для развития профессионального фактчекинга и обмена опытом. В рамках договоренностей предусмотрены образовательные программы и взаимная экспертная поддержка.

«Важная задача и миссия, которую перед собой ставит GFCN, — это укрепление экспертизы внутри журналистского сообщества. Это необходимо в том числе для того, чтобы медиа повышали авторитетность перед пользователями в распознавании фейковой информации. Уверен, вместе с партнерами из OANA мы сможем проделать этот большой путь», — сказал Табак.

По его словам, GFCN уже объединяет более 130 экспертов из 55 стран. Более 10 специалистов представляют государства Азиатско-Тихоокеанского региона. Сотрудничество с информационными агентствами OANA позволит расширить международную сеть и использовать накопленный опыт в новых совместных проектах.

Практическая работа по меморандуму начнется 22 сентября на международном форуме «Диалог о фейках 4.0». OANA и GFCN проведут совместную сессию, на которой планируют определить конкретные направления взаимодействия, обсудить проекты по созданию достоверного контента и подготовку образовательных программ для специалистов и аудитории стран АТР.