Пассажирке, родившей ребенка в самолете Superjet-100, следовавшего из Красноярска в Новый Уренгой, помогли бортпроводники. Об этом сообщила служба внешних коммуникаций авиакомпании «Россия».

Борт выполнял рейс FV6817 13 сентября, за 40 минут до посадки одна из пассажирок сообщила бортпроводникам, что находится на 36-й неделе беременности и у нее отошли воды.

Командир запросил в аэропорту бригаду медиков. Бортпроводники переместили женщину в хвост и оказывали помощь. Врачей в самолете не было, поэтому экипаж обходился своими силами.

«Во время подготовки нас обучали, как действовать в таких случаях. Ситуация сложная, нестандартная, но мы были к ней готовы», — отметила старший бортпроводник.

Она от лица экипажа и авиакомпании пожелала маме и младенцу крепкого здоровья и счастья. В компании подчеркнули, что экипаж регулярно отрабатывает нештатные ситуации, в том числе роды на борту.

Ранее о родившемся в самолете малыше сообщило правительство округа.