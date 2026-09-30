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    Суд поддержал решение Управления о признании ООО «ГЭХ Закупки» нарушившим Закон о закупках

    Ранее в Управление поступила жалоба ООО «РТ Клевер» на действия ООО «Газпром теплоэнерго Московская область» (Заказчик) при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения открытых маркетинговых исследований в электронной форме на оказание услуг по техническому обслуживанию измерительных комплексов узлов учета газа, ремонту и поверке средств измерений для нужд ООО «Газпром теплоэнерго МО».

    По результатам рассмотрения Управление признало жалобу ООО «РТ Клевер» обоснованной.

    ООО «ГЭХ Закупки» не согласилось с решением Управления
    и обратилось в суд.

    Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «ГЭХ Закупки» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-129857/26).

    Интересно

    Федеральный закон Российской Федерации от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

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