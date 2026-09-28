Еще один редкий Bugatti W16 Mistral за полмиллиарда рублей ввезли в Россию

По его данным, оранжевый родстер прошлого года выпуска ввезли в Россию через Киргизию. Утильсбор составил 244 миллиона рублей — это почти половина от цены машины. Bugatti W16 Mistral уже направили в Екатеринбург.

Ранее из-за покупки такого же Bugatti W16 Mistral разгорелся скандал вокруг Тимати. Общественник Виталий Бородин обрушился на исполнителя за демонстрацию роскоши во время спецоперации, тот ответил нецензурными выражениями.

Bugatti W16 Mistral представляет собой двухместный родстер, скорость которого развивается до 454 километров в час.