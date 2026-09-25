Путин одобрил цифровизацию архивов истории городов России

Президент России Владимир Путин одобрил инициативу по созданию цифровых архивов с документами, фотографиями и воспоминаниями жителей сел и малых российских городов страны. Об этом глава государства заявил на XII Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур, сообщило РИА «Новости» .

«Отмечу и проекты создания цифровых архивов локальных, местных историй, когда в небольших населенных пунктах, селах, малых городах собирают устные воспоминания жителей, фотографии, документы и выкладывают их в открытый доступ», — сказал он.

По его словам, такие инициативы часто запускают местные музеи и библиотеки. Их поддерживают краеведы и волонтеры. Благодаря этому можно увидеть живую историю страны, а не скучный параграф в учебнике.

Такие цифровые архивы могут стать одним из значимых инструментов сохранения нематериального мирового наследия. Так голос получат те, чьи истории остались за пределами глобальных сюжетов.

Ранее Путин заявил, что культура помогает наводить мосты между людьми.