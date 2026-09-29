Фейк: россиян с депрессией начнут пытать током

В Сети появилась информация, что в новый стандарт Минздрава по борьбе с депрессией якобы внесли болезненный метод лечения электрошоком. Эта информация оказалась недостоверной.

Фейк

Сообщения об обновленном медицинском стандарте стали часто публиковаться в соцсетях. В постах уточняют, что в стандарт оказания помощи при депрессии добавили электропунктуру, акупунктуру токами высокой частоты и электросудорожную терапию. В различных пабликах обращают внимание, что пациентов могут направлять к урологу и обследовать на ВИЧ, сифилис и вирусные гепатиты.

Правда

В обновленном стандарте медицинской помощи взрослым при рекуррентном депрессивном расстройстве действительно перечислили различные возможные методы лечения. Документ заменит нормы, действующие с 2022 года. Новый стандарт вступит в силу с 3 октября 2026 года.

В перечне появились электропунктура, электронейростимуляция мозга, акупунктура токами крайне высокой частоты и электросудорожная терапия (ЭСТ). Стоит отметить, что ЭСТ уже входила в стандарт 2022 года и не считалась новым методом.

Данную процедуру проводят курсом. Как правило, его длительность составляет три-восемь недель, два раза в неделю. ЭСТ проводят под общей анестезией, и пациент спит на всем ее протяжении.

Во время процедуры специалист стимулирует мозг короткими электрическими импульсами, и они вызывают судороги длительностью менее двух минут. Помимо анестезии, пациент получает мышечный релаксант, снижающий интенсивность движений тела во время судорог.

По данным британского Королевского колледжа психиатров, курс ЭСТ продемонстрировал высокую эффективность: она составляет 50-80% и выше, чем у всех других стратегий. В случае если у пациента нет противопоказаний, данные процедуры обычно предпочитают другим методам этого этапа, потому что они помогают не допустить затягивания и хронификации депрессии.

Стандартом безопасности сейчас служит модифицированная ЭСТ. Ее проводят с кратковременным внутривенным наркозом, миорелаксантами и искусственной вентиляцией легких, причем судорожный компонент припадка почти полностью устраняется.

Такой метод хорошо переносится пациентами и считается безопасным, потому что нежелательные влияния фиксируются только в 0,4% случаев. Абсолютных противопоказаний у модифицированной ЭСТ нет, кроме повышенного внутричерепного давления.

В клинических рекомендациях советуют соблюдать осторожность во время проведения процедуры при таких состояниях, как цереброваскулярная недостаточность, сердечно-сосудистые заболевания, аневризма брюшной аорты, тяжелый остеопороз.

Из побочных эффектов выделяют нарушения памяти в период лечения. При унилатеральном наложении электродов они менее выражены, хотя битемпоральная ЭСТ немного эффективнее.

Этот метод применяют только в тяжелых случаях. Показаниями к нему являются злокачественный нейролептический синдром, фебрильная кататония, тяжелые психотические депрессии и шизоаффективные психозы (отказ от еды, высокий риск суицида, депрессивный ступор), шизофрения с выраженной психопродуктивной симптоматикой, угрожающей жизни пациента или окружающих, непереносимость психотропных препаратов.

Информация о том, что в новый стандарт лечения депрессии включили лечение электрошоком, является недостоверной. Метод был в рекомендациях и раньше. Кроме того, его назначают только при сложных случаях, а сами процедуры проводят под общим наркозом и миорелаксантами.

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