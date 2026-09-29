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    Суд поддержал решение о включении сведений в отношении ООО «УралАктив» в реестр недобросовестных поставщиков﻿

    Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение АО «ВПК «НПО Машиностроения» о внесении сведений в отношении ООО «УралАктив» в РНП по факту одностороннего отказа от исполнения от исполнения договора на выполнение работ по техническому перевооружению участка гальванических покрытий алюминиевых сплавов.

    По результатам рассмотрения обращения Управление признало действия Общества не соответствующими закону, сведения в отношении Общества подлежащими включению в РНП.

    Общество не согласилось с решением Управления и обратилось в суд.

    Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «УралАктив» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-894/26).

    Интересно

    Федеральный закон Российской Федерации от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

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