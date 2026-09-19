Военные пенсии проиндексируют с 1 октября на 4%

Военные пенсии в России проиндексируют с 1 октября 2026 года. Об этом РИА «Новости» сообщил доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

«С 1 октября будут проиндексированы пенсии военных. Параметры роста составят порядка 4%», — рассказал Гиринский.

По словам экономиста, изменения коснутся пенсионеров из силовых ведомств, таких как МВД, ФСБ, Росгвардия, МЧС и ФСИН.

Также Гиринский рассказал о повышении для гражданских пенсионеров, которым в сентябре исполнилось 80 лет. Фиксированная часть пенсии увеличится до 19 169 рублей. К пенсии полагается надбавка за уход в размере 1 413 рублей.

Россияне могут увеличить страховую пенсию по старости более чем на 40%. Для этого нужно отсрочить выход на пенсию на пять лет. Если отложить выход на страховую пенсию на 10 лет, то сумма значительно увеличится.