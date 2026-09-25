МВД объявило в розыск фигуриста Александра Гнедина по уголовной статье

Российского фигуриста и кандидата в мастера спорта Александра Гнедина объявили в розыск. Об этом свидетельствуют данные базы МВД России.

В карточке фигуриста указано, что он разыскивается по статье Уголовного кодекса Российской Федерации. Конкретную статью ведомство не называет.

Генеральный секретарь Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган заявил РИА «Новости», что ему неизвестно о розыске спортсмена.

«Ничего не знаю об этом», — сказал он.

Ранее МВД объявило в розыск YouTube-блогера Дмитрия Пуркина*. Статью УК, как и причину уголовного преследования, также не назвали.

В тот же день стало известно о розыске бывшего министра связи и массовых коммуникаций России Николая Никифорова. Он стал фигурантом уголовного дела, связанного с финансовой пирамидой Finiko.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.