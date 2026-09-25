Фейк: АЗС запретили отказывать автомобилистам в продаже бензина в канистры

Слух о запрете АЗС отказывать в заправке бензина в канистры оказался неправдой

В Сети появилась информация, что Роспотребнадзор якобы запретил автозаправочным станциям отказывать водителям в заправке топлива в канистры. Однако она оказалась ложной.

Фейк

Авторы публикаций утверждают, что ведомство предупредило АЗС о недопустимости запрета на залив бензина в канистры. Кроме того, некоторые телеграм-каналы и паблики утверждают, что водителям предлагают разбираться с отказами через суд.

Правда

На самом деле федерального запрета или специального распоряжения Роспотребнадзора на этот счет нет. Причиной распространения слухов стало предупреждение, которое ведомство вынесло нефтегазовой компании после обращения автовладельца в Санкт-Петербурге. Предупреждение является профилактической мерой, а не обязательным к исполнению приказом.

В июле Роспотребнадзор разъяснил, что отказ коммерческой организации от заключения публичного договора при наличии возможности предоставить потребителю соответствующие товары не допускается.

Роспотребнадзор квалифицирует данные ограничения как незаконные, однако не вводит прямого запрета АЗС отказывать автомобилистам в продаже бензина в канистры. Во всех спорных случаях потребителям предложили обращаться в суд.

В сентябре Роспотребнадзор, комментируя жалобу на АЗС «Башнефть» в Миассе, заявил, что ведомство не уполномочено в административном порядке принуждать хозяйствующий субъект к каким бы то ни было действиям. Пострадавшему потребителю предложили сперва выставить претензию, а если урегулировать спор не удастся — обратиться в суд.

«Башинформ» в отдельном материале 11 сентября опроверг формулировку, будто Роспотребнадзор снял запрет на продажу топлива в канистры. В республике по-прежнему действовало ограничение регионального оперативного штаба, а автозаправочные станции обязаны были его исполнять.

С сентября на АЗС также ввели более строгий контроль соблюдения правил безопасности. Они запрещают заправлять автомобиль при работающем двигателе, а также пользоваться смартфоном рядом с открытой горловиной топливного бака.

В случае нарушения оператор АЗС имеет право дистанционно прекратить подачу топлива, а в отдельных случаях и отказать в обслуживании. Полный запрет распространяется на заливку топлива в пластиковые бутылки из-под напитков, канистры из-под технических жидкостей, стеклянные бутылки и любую несертифицированную тару.

Физическим лицам разрешено заливать топливо исключительно в металлические канистры или сертифицированные полимерные емкости с заводской маркировкой международного образца.

Таким образом, информация о том, что Роспотребнадзор запретил АЗС отказывать автомобилистам в продаже бензина в канистры, недостоверна.

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