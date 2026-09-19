Мосгоризбирком озвучил данные о количестве проголосовавших в Москве

МГИК: на 20:00 19 сентября в Москве проголосовали более 3,12 млн человек

Более 3,12 миллиона избирателей проголосовали на выборах депутатов Госдумы в Москве на избирательных участках и при помощи ДЭГ. Об этом журналистам сообщил заместитель председателя Мосгоризбиркома (МГИК) Дмитрий Реут, его процитировал ТАСС .

Данные актуальны на 20:00 19 сентября, уточнил Реут.

«На конец второго дня голосования в Москве проголосовало три миллиона 120 тысяч избирателей, из них 400 тысяч выбрали голосование при помощи бумажных избирательных бюллетеней», — отметил Реут.

Более 2,73 миллиона человек на выборах в Москве проголосовали электронно при помощи ДЭГ.

Явка избирателей в Подмосковье по состоянию на 20:00 второго дня голосования составила 38,81%, на избирательные участки пришли 32,84% избирателей.

Единый день голосования пройдет 20 сентября. Участки откроются в 08:00 и будут работать до 20:00. После этого комиссии опечатают урны и приступят к подсчету голосов.

В федеральном избирательном округе представлены 10 партий: «Единая Россия», ЛДПР, Партия прямой демократии, «Зеленые», «Справедливая Россия», «Родина», КПРФ, Партия пенсионеров, «Коммунисты России», «Новые люди».

В Подмосковье также проходят выборы в Московскую областную думу.