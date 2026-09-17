17 сентября 2026 17:14 Глазок в частную жизнь: можно ли ставить скрытые камеры в съемной квартире? Юрист Пронина: установка скрытых видеокамер в квартире незаконна априори Фото: 360.ru Эксклюзив

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При заселении в съемную квартиру многие по привычке осматривают краны, розетки и проверяют замки, но забывают проверить, не установлены ли в жилье скрытые камеры. Законно ли такое наблюдение за людьми и что делать, если арендодатель решил не предупреждать о слежке — в материале 360.ru.

Установка скрытых камер в квартире — законно или нет? Кандидат юридических наук, старший преподаватель юридического факультета Финансового университета при правительстве России Марина Пронина напомнила, что установка скрытых камер незаконна априори. «Это нарушает конституционное право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, предусмотренные статьей 23 Конституции. Частная жизнь относится к отдельному лицу, касается только его, не подлежит контролю со стороны ни общества, ни государства», — подчеркнула она. Юрист добавила, что камеры в сдаваемой в аренду квартире недопустимы ни при каких условиях. И разницы в отношении посуточного или постоянного найма нет.

Статья 25 Конституции гласит, что жилище неприкосновенно. Никто не вправе проникать в жилище против воли проживающих в нем лиц иначе как в случаях, установленных федеральным законом, или на основании судебного решения. Марина Пронина

Она также напомнила, что понятие жилого помещения закреплено в Жилищном кодексе: им считается изолированная часть недвижимого имущества, которое пригодно для постоянного или временного жилья. «То есть это некое закрытое помещение, предназначенное для индивидуального пользования человеком», — пояснила собеседница 360.ru.

Фото: Michaela Begsteiger/imageBROKER.com / www.globallookpress.com

Где обычно прячут скрытые камеры По словам преподавателя программирования и IT-специалиста Кирилла Ситнова, камеры наблюдения обычно встраивают в муляжную систему освещения или в декоративные элементы. Визуально в глаза это не бросается — найти устройство можно, если только вскрыть их. «Лучше начать осмотр с кабель-каналов, которые могут быть расположены по квартире. Если увидите какой-то провод, который неизвестно куда уходит, то, возможно, там как раз и идет проводка к камере», — предупредил он. Проверить стоит и зеркала: если они двусторонние, то при прижиме пальца к стеклу в отражении будет прямое соприкосновение пальцев.

Обычное зеркало без возможности подсматривания будет при соприкосновении оставлять небольшое расстояние между объектом и его отражением. Кирилл Ситнов

Выявить скрытое видеонаблюдение также можно при помощи смартфона в темной комнате: камеры обычно оснащают инфракрасным освещением, глазу оно незаметно, а вот телефону — наоборот. «Поэтому попробуйте проверить комнату ночью без света. Камера с ночным зрением себя выдаст. В принципе, инфракрасный свет вы можете через камеру смартфона запечатлеть с любого пульта дистанционного управления — от кондиционера или телевизора. Возможно, стоит использовать фронтальную, так как на основной могут стоят ИК-фильтры», — предложил Ситнов.

Интересно Существуют программы, которые сканируют сети Wi-Fi. В многоквартирном доме подобных устройств много, и вычислить камеру довольно сложно. Но если определяется устройство с условным названием IP camera — это повод насторожиться. Через приложение, определяющее блики объективов, отсвет скрытых камер найти практически невозможно — оптика слишком мала.

Закрыть неожиданно обнаруженную камеру просто: нужно использовать не пропускающую свет ткань или малярный скотч. Последний, предупредил Ситнов, потом будет непросто отклеить.

Что делать, если нашел скрытую камеру в квартире Установка скрытых камер видеонаблюдения, обратила внимание Марина Пронина, противоречит и целям закона «О персональных данных». Они направлены на обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина, в том числе на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну.