Россиянам посоветовали сбрасывать звонки с сообщением об оформленном кредите

Мошенники стали использовать сообщения о якобы попытке оформить кредит на имя гражданина или получить доступ к его банковским счетам, чтобы втянуть его в дальнейший разговор. МВД России призвало сразу прекращать такие звонки, сообщило РИА «Новости» .

Злоумышленники могут представляться сотрудниками правоохранительных органов и сообщать о подозрительной операции с банковскими счетами. В ведомстве подчеркнули, что продолжать такой разговор не следует.

«Это обман, немедленно прекратите разговор», — говорится в материалах МВД.

Аферисты также могут выдавать себя за работников банков или представителей операторов сотовой связи. Под видом проверки безопасности они пытаются удержать человека на линии и получить от него дальнейшие действия или сведения.

В МВД рекомендуют не выполнять указания неизвестных собеседников и самостоятельно связываться с банком или другой организацией через официальные каналы, если возникают вопросы по поводу счета или кредита.