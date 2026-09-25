Россиянам назвали топ направлений для отдыха с детьми на осенних каникулах

Для путешествий с детьми на осенних каникулах родители выбирают Краснодарский и Приморский края, Московскую область, Кавминводы и Дагестан. Об этом сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии.

В лидерах продаж — Краснодарский край (26%), Московская область и Приморский край — по 11%, Кавминводы — 7,5%, Дагестан — 4%. Из обычных главенствующих в плане отдыха регионов выпали Крым и Калининградская область.

Запросы от школьных групп на каникулы также приходят на Казань, Псков и Самару. Если же брать поездки детей с родителями, в топе — Подмосковье, Анапа, средняя полоса России, Сочи и Кавминводы.

«Ожидали, что спрос активизируется к середине сентября, но этого не произошло. Помимо Москвы и Санкт-Петербурга, есть запросы на Нижний Новгород и Белоруссию. По соседней республике запросов меньше, чем год назад: необходимо оформлять загранпаспорта для детей», — рассказала заместитель генерального директора компании «Алеан» Оксана Булах.

В Москве чаще всего интересуются трехдневными программами. Самые популярные объекты — Кремль и ВДНХ, «Царицыно» или «Коломенское», а также Третьяковская галерея. Стоимость подобной экскурсионной программы для группы с 15 школьниками и одним взрослым — от 28,9 тысячи рублей.

По Санкт-Петербургу чаще бронируют туры на четыре дня за 24 тысячи рублей на ребенка в группе. При этом цены на туры в Северной столице выросли на 15%.

Недавно стало известно, что осенние каникулы у школьников в этот раз будут длиннее зимних. В сумме дети будут отдыхать 12 дней.