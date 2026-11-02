360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Суд поддержал решение о включении сведений в отношении ООО «Грин Лайн» в реестр недобросовестных поставщиков﻿

    Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение Прокуратуры Московской области о внесении сведений в отношении ООО «Грин Лайн» в РНП по факту уклонения от заключения контракта на поставку бумаги для офисной техники.

    По результатам рассмотрения обращения Управление признало действия Общества не соответствующими закону, сведения в отношении Общества подлежащими включению в РНП.

    Общество не согласилось с решением Управления и обратилось в суд.

    Девятый арбитражный апелляционный суд отказал ООО «Грин Лайн» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России (дело № А40-95472/26).

    Интересно

    Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

    *РНП – реестр недобросовестных поставщиков

    Читайте также

    Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости гриппом в России

    Водителям рассказали о востребованности гибридных авто

    Россиянам объяснили, как отличить настоящую скидку от маркетинговой уловки

    «Лысая» резина оставит без денег. Водителей предупредили о штрафе на зимних дорогах

    Самыми популярными направлениями на Новый год стали Белоруссия и Узбекистан

    изображение сгенерировано ИИ/360.ru

    Суд в Донецке приговорил блогера Монтян* к полутора годам лишения свободы

    «Поколение ищет и находит». В РПЦ раскрыли отношение к соцсетям

    Церковь Михаила Архангела в Коломне

    Россиянам назвали отрасли с зарплатой более 500 тысяч рублей

    Учитель из Калуги Алексей Николаев победил во всероссийском конкурсе наставников

    В ОП рассказали, что может войти в полис ОМС для домашних животных

    Из хабаровского ресторана выгнали свинью-талисман после жалобы посетителя

    Сгорел за три дня. От чего умер кот из Петрозаводска и как спасти своего питомца

    изображение сгенерировано ИИ/360.ru