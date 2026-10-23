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    «Лысая» резина оставит без денег. Водителей предупредили о штрафе на зимних дорогах

    Депутат Григорьев: за езду с изношенными зимними шинами грозит штраф 500 рублей

    Фото: РИА «Новости»

    Автовладельцы в России обязаны ездить зимой на шинах с глубиной протектора более четырех миллиметров, в обратном случае предусмотрен штраф. Об этом зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Юрий Григорьев сообщил ТАСС.

    «Что касается изношенной, так называемой „лысой“ зимней резины, то за ее использование предусмотрена ответственность», — сказал он.

    При движении по заснеженной дороге, по словам депутата, остаточная глубина протектора зимних шин должна превышать четыре миллиметра. Езда на «лысой» резине запрещена из-за плохого сцепления с поверхностью, недостаточного отвода воды и талого снега. За это предусмотрен штраф в размере 500 рублей либо официальное предупреждение.

    Ранее МВД предложило ужесточить наказание за езду с просроченными правами. Штраф может увеличиться в два-три раза.

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