Водителям рассказали о востребованности гибридных авто

Гибридные машины останутся востребованным, но при этом переходным форматом для российского рынка, потому что система зарядной инфраструктуры на межрегиональных маршрутах несовершенна. Об этом министр промышленности и торговли России Антон Алиханов рассказал ИС «Вести» .

Алиханов также отметил, что гибридные автомобили останутся переходным форматом из-за российского климата и больших расстояний между городами. По словам чиновника, развитие сети электрозарядных станций должно стать для страны одним из приоритетов, чтобы поддержать растущий спрос на подобные машины.

«Нам надо в первую очередь сконцентрироваться на создании зарядной инфраструктуры и, во всяком случае, в городах крупных агломераций стараться поддерживать этот растущий спрос [на электромобили], делать его еще более устойчивым», — сказал министр.

Ранее стало известно, что представители Минэнерго Подмосковья подписали соглашение о развитии сети зарядок электрокаров. Пока в регионе действуют более 1350 зарядных локаций.