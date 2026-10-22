360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Водителям рассказали о востребованности гибридных авто

    Алиханов: гибридные автомобили останутся востребованными в России

    Фото: РИА «Новости»

    Гибридные машины останутся востребованным, но при этом переходным форматом для российского рынка, потому что система зарядной инфраструктуры на межрегиональных маршрутах несовершенна. Об этом министр промышленности и торговли России Антон Алиханов рассказал ИС «Вести».

    Алиханов также отметил, что гибридные автомобили останутся переходным форматом из-за российского климата и больших расстояний между городами. По словам чиновника, развитие сети электрозарядных станций должно стать для страны одним из приоритетов, чтобы поддержать растущий спрос на подобные машины.

    «Нам надо в первую очередь сконцентрироваться на создании зарядной инфраструктуры и, во всяком случае, в городах крупных агломераций стараться поддерживать этот растущий спрос [на электромобили], делать его еще более устойчивым», — сказал министр.

    Ранее стало известно, что представители Минэнерго Подмосковья подписали соглашение о развитии сети зарядок электрокаров. Пока в регионе действуют более 1350 зарядных локаций.

    Читайте также

    Число электрозарядных станций для автомобилей в Подмосковье превысило 1,1 тысячи

    Зарядная станция для электротранспорта от Мособлэнерго на выставке техники и энергооборудования в Красногорске

    Проект «Атом». Что известно об уникальном электромобиле, который станут выпускать в Москве

    Автоэксперт Ракитин назвал риски зарядных станций во дворах

    Число электрозарядных станций для автомобилей в Подмосковье превысило 1,1 тысячи

    Зарядная станция для электротранспорта от Мособлэнерго на выставке техники и энергооборудования в Красногорске

    Проект «Атом». Что известно об уникальном электромобиле, который станут выпускать в Москве

    Автоэксперт Ракитин назвал риски зарядных станций во дворах